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عربي-دولي
"الوضع يتطلب رداً غير مسبوق"... إسرائيل: عدد الضحايا لا يمكن استيعابه
Lebanon 24
09-10-2023
|
06:18
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نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصدر رسمي كبير، قوله إن عدد الضحايا الإسرائيليين لا يمكن استيعابه وأكبر بكثير مما تم إعلانه، في حين قال متحدث باسم الاحتلال إن "المعركة أطول مما توقعنا" بعد الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على إسرائيل منذ يومين.
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وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن عدد الرهائن الإسرائيليين العسكريين والمدنيين كبير، وإن الوضع يتطلب ردا غير مسبوق.
من جانبها، أوردت صحيفة يديعوت أحرونوت تقديرات باحتمال ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى ألف.
كما قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي اللفتنانت كولونيل ريتشارد هيشت إن القوات الإسرائيلية تقاتل في 7 أو 8 نقاط خارج قطاع غزة بعد نحو يومين من هجوم حماس.
تحدث هيشت في مؤتمر صحافي عن "انتشار 4 فرق قتالية في الجنوب"، مؤكدا أن "الأمر يستغرق وقتا أطول مما توقعنا لإعادة إرساء الأمن".
وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن بعض عناصر حماس لا تزال قادرة على التسلل إلى إسرائيل، وأن عشرات الإسرائيليين محتجزون في غزة.
المصدر: الجزيرة
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