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أمرٌ مفاجئ.. لماذا لم يكن قادة حماس على علم بهجوم "الطوفان الأقصى"؟

Lebanon 24
09-10-2023 | 06:22
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كشفت صحيفة "ناشونال"، عن مسؤولين أمنيين مصريين، أن القادة السياسيين لحركة حماس لم يكن لديهم أي علم مسبق بالهجوم المفاجئ الذي شنه جناحهم العسكري ضد إسرائيل قبل أيام.

ويعيش معظم القادة السياسيين للحركة في المنفى خارج قطاع غزة الذي تحكمه حماس منذ سنوات، مما أدى إلى تعميق الانقسام بينهم وبين الجناح العسكري للحركة المعروف باسم كتائب القسام، الذي يقود القتال المستمر مع إسرائيل.
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وقال المسؤولون المصريون إن عدداً قليلاً من قادة حماس في غزة، ربما حوالي ثلاثة فقط، من كتائب القسام، كانوا على علم بالهجوم مقدما. وكإجراء احترازي، وصلتهم المعلومات بأن العملية ستبدأ بعد 48 ساعة.
 
وكان عنصر المفاجأة جزءا أساسيا من النجاح العسكري للهجوم الذي قادته حماس السبت، وقد أثيرت تساؤلات حول فشل الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية. كان التحدي الرئيسي الذي يواجه الجماعات الفلسطينية في الماضي تسلل العملاء الإسرائيليين أو التسريبات.
 
وقال أحد المسؤولين المصريين: "إن ما يسمى بالقادة التاريخيين لحماس الذين يعيشون في المنفى علموا بالعملية لأول مرة من القنوات الإخبارية التلفزيونية مثل أي شخص آخر". وهذا تحول في ديناميكيات السلطة في حماس، حيث يتولى الجناح العسكري الآن زمام المبادرة متقدماً على قيادته السياسية.
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