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بوريل: اجتماع طارئ الثلاثاء بشأن إسرائيل وغزة

Lebanon 24
09-10-2023 | 06:47
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تعقد وزارة خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم اجتماعا طارئا لمناقشة الوضع في إسرائيل وغزة بعدما أطلق عناصر حماس هجوما مباغتا، وفق ما أفاد مسؤول الشؤون الخارجية للتكتل جوزيب بوريل، بحسب وكالة "فرانس برس".
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وقال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم : "أعقد غدا اجتماعا طارئا لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتطرق للوضع في إسرائيل والمنطقة".
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