روسيا تعرب عن قلقها "للغاية" من مخاطر التصعيد بين حماس وإسرائيل

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أعلنت الرئاسة الروسية أنه ليس لدى سفارتها معلومات بعد عن عدد الروس في إسرائيل الذين قد يكونون أصيبوا أو قتلوا بعد اقتحام مقاتلين من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) السياج الحدودي لقطاع غزة في عمليتها العسكرية التي بدأتها السبت.وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في إفادة صحفية روتينية إن موسكو قلقة للغاية من الموقف في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، مضيفا أن الأحداث هناك تشكل خطرا كبيرا على المنطقة الأوسع.من جهته، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم خلال استقباله الأمين العام لجامعة الدول العربية في موسكو أن روسيا والجامعة ستعملان على "وقف إراقة الدماء" في إسرائيل وغزة.ودعت روسيا الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني إلى "ضبط النفس"، وقال ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي في وقت سابق إن موسكو تدعو الطرفين إلى وقف فوري لإطلاق النار، والعودة إلى طاولة المفاوضات.روسيا، الكرملين