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عربي-دولي

إذا شارك "حزب الله" في حرب غزة... هل تتدخّل أميركا عسكريّاً؟

Lebanon 24
09-10-2023 | 10:00
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ذكرت "العربية"، أنّه وسط مخاوف من أن تتوسع الجبهات شمالاً وجنوباً، وتتصاعد أعمال العنف في أكثر من موقع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بدأت التساؤلات تطرح حول احتمال حصول أي تدخل عسكري أميركي.

وقال الجنرال الأميركي المتقاعد باري ماكافري، لشبكة "إن بي سي" إن القوات الأميركية يمكن أن تنضم إلى القتال إذا استمرت التوترات في التصاعد، لاسيما إذا طرأت تهديدات من قبل حزب الله أو حتى إيران وسوريا.
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كما اعتبر أن هذا "التدخل قد يحصل في حال كان وجود إسرائيل على المحك، وإذا تدخل الجيش السوري، وانخرط حزب الله أيضا في الصراع، وبدأ في التغلب على الإسرائيليين". وأردف: "حينها فقط يمكن أن تفكر الإدارة الأميركية بالتدخل."

أما عن إرسال أميركا أحدث حاملة طائرات "جيرالد فورد" إلى الشرق الأوسط، فرأى أن هذه الخطوة أبعد من مجرد إظهار الدعم لإسرائيل، إنما بسبب القلق من احتمال تزايد التوترات، وكوسيلة ردع.

إلى ذلك، أكد أن المسؤولين الأميركيين يراقبون تصرفات حزب الله، وما إذا كانت الضفة الغربية "ستشتعل" فضلا عن احتمال انضمام دول أخرى إلى الصراع. (العربية)
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