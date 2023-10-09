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عربي-دولي

أحد أشهر المطارات في ألمانيا يعلّق الرحلات الجوية.. ما علاقة طائرة إيرانية بالأمر؟

Lebanon 24
09-10-2023 | 07:43
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صرحت متحدثة باسم مطار هامبورغ شمالي ألمانيا اليوم الاثنين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأنه تم وقف حركة رحلات السفر والوصول بالكامل في المطار بسبب تهديد بشن هجوم على طائرة قادمة من العاصمة الإيرانية طهران. 
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