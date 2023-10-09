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إقتصاد

كلوديا غولدين تفوز بجائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2023

Lebanon 24
09-10-2023 | 07:47
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فازت الأميركية كلوديا غولدين الأستاذة في جامعة هارفارد، بجائزة "نوبل" في الاقتصاد لهذا العام، وذلك لجهودها في تعزيز فهم "نتائج سوق عمل المرأة".

وأفادت لجنة نوبل بالأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في ستوكهولم، بأن الفائزة البالغة 77 عاما، وهي ثالث امرأة تنال هذه المكافأة، "عززت فهمنا لوضع المرأة في سوق العمل".
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وقالت اللجنة "لقد منحنا البحث الذي أجرته كلوديا غولدين رؤية جديدة ومدهشة في كثير من الأحيان حول الدور التاريخي والمعاصر للمرأة في سوق العمل".

وأوضحت راندي هيالمارسون، وهي عضو في لجنة "نوبل"، أن "كلوديا غولدين بحثت في الأرشيف وجمعت بيانات عن الولايات المتحدة ممتدة على أكثر من مئتي عام، ما سمح لها بإظهار كيف ولماذا تطورت الاختلافات في معدلات الدخل والتوظيف بين الرجال والنساء مع مرور الوقت". (روسيا اليوم)
 
 
 

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