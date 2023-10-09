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عربي-دولي

أميركا تعرب عن خيبة أملها من الصين: بيانها خلا من أي دعم لإسرائيل

Lebanon 24
09-10-2023 | 08:06
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عبّر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي، تشاك شومر عن خيبة أمله من موقف بكين إزاء تصاعد الأحداث بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والاحتلال الإسرائيلي، بعد عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها الحركة السبت.
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وقال شومر إن بيان وزارة الخارجية الصينية خلا من أي تعاطف أو دعم لإسرائيل.

وأدانت وزارة الخارجية الصينية استهداف المدنيين، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، إن بلادها "تعرب عن قلقها البالغ جراء التصعيد المستمر في الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، وتأسف لسقوط مدنيين، وترفض وتدين الأعمال التي تستهدف المدنيين".

وأكدت ماو معارضة الصين لكل ما من شأنه توسيع نطاق الصراع وتهديد الاستقرار الإقليمي، ودعت المجتمع الدولي للعمل على تهدئة الوضع. وقالت إن السبيل لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يكمن في استئناف مباحثات السلام، وتطبيق حل الدولتين.

ودعا شومر خلال اجتماع مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي في بكين -اليوم الاثنين- الصين للوقوف مع الشعب الإسرائيلي خلال هذه "الأوقات العصيبة" على حد تعبيره، كما طالبها بإدانة هجمات حماس التي وصفها بالمروّعة.

وكانت الصين قد دعت، في بيان أصدرته وزارة خارجيتها أمس الأحد، جميع الأطراف لضبط النفس، ووقف إطلاق النار فورا وحماية المدنيين والحيلولة دون تدهور الوضع أكثر.

ورأت بكين، في بيانها، أن "الاشتباكات المتكررة بين الفلسطينيين والإسرائيليين مؤشر على أن الركود الطويل الذي تشهده عملية السلام لم يعد قابلا للاستمرار".

وقالت إن السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
المصدر: الجزيرة
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