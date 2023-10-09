إسرائيل تُوقف الإنتاج في حقل غاز "تمار"

قالت وزارة الطاقة الإسرائيلية في بيان، إن إسرائيل علقت الإنتاج مؤقتا من حقل غاز تمار وستبحث عن مصادر وقود أخرى لتلبية احتياجاتها من الطاقة.



وكان متحدث باسم شركة شيفرون المشغلة للحقل، قال إنه إسرائيل طلبت منها وقف الإنتاج في حقل تمار في البحر المتوسط قبالة الساحل الشمالي لإسرائيل. لكن الشركة أشارت إلى استمرار إمدادات الغاز في حقل "ليفياثان" الإسرائيلي. (سكاي نيوز)

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