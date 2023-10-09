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الأكبر في تاريخ إسرائيل... استدعاء 300 ألف من جنود الاحتياط

Lebanon 24
09-10-2023 | 08:28
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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأدميرال دانيال هاغاري أن بلاده استدعت عددا قياسيا من جنود الاحتياط بلغ 300 ألف جندي في إطار الرد على هجوم حركة "حماس" من قطاع غزة على جبهات متعددة.

وذكر هاغاري أن الجيش استدعى 300 ألف من جنود الاحتياط منذ يوم السبت، وهو رقم يشير إلى استعدادات لغزو محتمل، رغم عدم تأكيد أي خطط من هذا القبيل رسميا.
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وأضاف "لم يسبق لنا استدعاء جنود احتياط بهذا العدد.. مستمرون في الهجوم"، واصفا عملية الاستدعاء بأنها الأكبر في تاريخ إسرائيل خلال فترة زمنية قصيرة.

وتقصف الطائرات الإسرائيلية أهدافا في قطاع غزة منذ هجوم يوم السبت المفاجئ، بينما تقاتل قواتها البرية لاستعادة السيطرة على تجمعات سكنية وبلدات حدودية اجتاحها مسلحو المقاومة الفلسطينية.

وذكر هاغاري أن الجيش استعاد السيطرة على تجمعات هناك، لكن اشتباكات متفرقة ظلت دائرة مع استمرار نشاط بعض المسلحين.
 
المصدر: الجزيرة
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