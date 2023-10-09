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نتنياهو: رد إسرائيل على هجوم حماس سيغير الشرق الأوسط

Lebanon 24
09-10-2023 | 08:44
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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن رد إسرائيل على هجوم حماس سيغيّر الشرق الأوسط.

وجاء في بيان صادر عن مكتبه أنه كان تحدث إلى رؤساء بلديات البلدات الحدودية الجنوبية التي تعرضت للهجوم المباغت الذي بدأ السبت.
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وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي في البيان: "ما ستمر به حماس سيكون صعبا وفظيعا. لقد بدأنا للتو حملة الرد".

وأشار إلى أن الأمر سيستغرق وقتا، "وهناك حاجة إلى موقف قوي في الأيام الصعبة القادمة".

وخاطب نتنياهو الإسرائيليين: "الدولة ستقدم كل حجر لمساعدتكم جميعا. أطلب منكم الوقوف بحزم لأننا سنغير الشرق الأوسط. أنا أعانقكم وأعانق السكان، نحن جميعا معكم وسنهزمهم بقوة، الكثير من القوة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
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