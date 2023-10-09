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عربي-دولي
قيادي بارز في "حماس" لـ"لبنان 24": المعركة قد تتوسع وتتعمق ونُبارك ضربات "حزب الله"
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
09-10-2023
|
09:38
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قال قيادي بارز من حركة "حماس" في غزة إنّ "المقاومة الفلسطينية هي التي تُقدر خطواتها التالية بعد إقتحام المستوطنات في إطار عملية "طوفان الأقصى" المستمرة".
وأضاف القيادي لـ"لبنان24": "حينما يتمّ الحديث عن الأسرى ستكون الكلمة العليا للمقاومة التي تسيطر على الميدان".
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وقال: "لسنا في صدد الحديث عن وساطات الآن وللمعركة أبعاد كثيرة تتعلق بالاستيطان والأسرى والأقصى والممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية والحصار على قطاع غزة".
ولفت إلى أنّ "المعركة قد تتوسع وتتعمق ولم ندخلها للبحث عن حلول سياسية مع اسرائيل أو لبسط سيطرة على السلطة الفلسطينية".
وتابع: "نبارك ضربات حزب الله ضد العدو الإسرائيلي في جنوب لبنان، ونؤكد على أهمية توسع ساحات المقاومة لأن الفرصة مؤاتية لذلك على طريق إنهاء الإحتلال".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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