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عربي-دولي

أجانب قُتلوا أو فُقدوا في حرب غزة.. ما هي جنسياتهم؟

Lebanon 24
09-10-2023 | 10:15
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مواطنون أجانب من دول مختلفة، كانوا بين القتلى والمفقودين، بعد الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس على إسرائيل السبت.

وأكدت إسرائيل أن عناصر حماس احتجزوا جنودا ومدنيين كرهائن، لكن لم يتم تأكيد الأعداد والجنسيات، ويقول المسؤولون إن أكثر من 100 شخص قد تم احتجازهم، وتقول حماس إن العدد يصل إلى حوالي 130.
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وفي التالي، الدول التي أعلنت مقتل أو اختفاء رعاياها خلال الهجوم الأخير:

- ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" نقلا عن مصدر رسمي أن هناك مخاوف من أن أكثر من عشرة بريطانيين قتلوا أو فقدوا في إسرائيل.
- أكدت الولايات المتحدة مقتل 9 أميركيين في الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل، على ما أفادت متحدثة باسم مجلس الأمن القومي.
- تأكد مقتل مواطن فرنسي، وهو جندي في الجيش الإسرائيلي يبلغ من العمر 20 عاما، وفقا لدبلوماسي فرنسي.
وقال المسؤول إن العديد من المواطنين الفرنسيين ما زالوا في عداد المفقودين.
- كان هناك 10 مواطنين نيباليين من بين القتلى في هجوم حماس، حسبما ذكرت سفارة جمهورية نيبال في تل أبيب في بيان.
ووفقا لبيان صحفي صادر عن اتحاد طلاب نيبال، هناك حوالي 49 طالبا من نيبال يدرسون حاليا الزراعة في إسرائيل.
وأكد رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيه مقتل طالب كمبودي في الهجوم.
- لم يُسمع أي شيء عن المصور البريطاني داني دارلينغتون، وصديقته الألمانية كارولين بوهل، وهما مفقودان حتى الآن.
- أكدت امرأة وفاة ابنتها شاني لوك التي حضرت حفلة صحراوية، لحظة هجوم حماس.
وتمتلك لوك الجنسية الألمانية والإسرائيلية، وتم تصوير جثتها في مقطع انتشر على مواقع التواصل.
وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية التايلاندية كانشانا باتاراتشوك عن مقتل 12 مواطنا تايلانديا وإصابة ثمانية خرين واحتجاز 11 كرهائن في إسرائيل، بعد هجوم حماس.
ويوجد حوالي 5000 تايلاندي في مناطق جنوب إسرائيل ويعمل معظمهم هناك كعمال مزارع في المجتمعات الزراعية، التي تعرض بعضها للهجوم في الهجوم الأولي السبت. (سكاي نيوز)
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