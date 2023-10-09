الغاز الأوروبي يقفز 14% بعد إغلاق حقل إسرائيلي

واصلت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أوروبا ارتفاعها، بعد أن أوقفت شركة "شيفرون" الإنتاج في حقل في إسرائيل.



وارتفع العقد القياسي بما يصل إلى 14 بالمئة، وهو أكبر ارتفاع في سبعة أسابيع. (سكاي نيوز)

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