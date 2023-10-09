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إقتصاد

الغاز الأوروبي يقفز 14% بعد إغلاق حقل إسرائيلي

Lebanon 24
09-10-2023 | 10:30
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واصلت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أوروبا ارتفاعها، بعد أن أوقفت شركة "شيفرون" الإنتاج في حقل في إسرائيل.

وارتفع العقد القياسي بما يصل إلى 14 بالمئة، وهو أكبر ارتفاع في سبعة أسابيع. (سكاي نيوز)
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