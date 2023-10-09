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"سرايا القدس" تتبنّى العملية في جنوب لبنان

Lebanon 24
09-10-2023 | 11:12
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أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، مسؤوليتها عن تنفيذ عملية بعد ظهر اليوم جنوب لبنان، عند الحدود مع فلسطين المحتلّة.
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"سرايا القدس" تُعلن مسؤوليتها عن تنفيذ عملية بعد ظهر اليوم في جنوب لبنان عند الحدود مع فلسطين المحتلة
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