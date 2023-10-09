"سرايا القدس" تتبنّى العملية في جنوب لبنان

أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، مسؤوليتها عن تنفيذ عملية بعد ظهر اليوم جنوب لبنان، عند الحدود مع فلسطين المحتلّة.

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