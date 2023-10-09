عضو المكتب السياسي لـ "حماس": لا مكان حاليا للتفاوض حول قضية الأسرى

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أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" حسام بدران أن "لا مكان حالياً للتفاوض مع إسرائيل حول تبادل للأسرى في ظل استمرار العملية العسكرية ضد الدولة العبرية"، بحسب وكالة "الصحافة الفرنسية".وقال بدران في تصريح من الدوحة: "العملية العسكرية ما زالت مستمرة والمقاومة بقيادة كتائب القسام تواصل الدفاع عن شعبنا وبالتالي لا مكان حالياً للتفاوض على قضية الأسرى أو غيرها".وأضاف: "مهمتنا الآن بذل كل الجهود لمنع الاحتلال من مواصلة ارتكاب المجازر ضد أهلنا في غزة والتي تستهدف البيوت المدنية بشكل مباشر".