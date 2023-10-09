Advertisement

عربي-دولي

عضو المكتب السياسي لـ "حماس": لا مكان حاليا للتفاوض حول قضية الأسرى

Lebanon 24
09-10-2023 | 12:06
A-
A+
Doc-P-1115557-638324754403344070.png
Doc-P-1115557-638324754403344070.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" حسام بدران أن "لا مكان حالياً للتفاوض مع إسرائيل حول تبادل للأسرى في ظل استمرار العملية العسكرية ضد الدولة العبرية"، بحسب وكالة "الصحافة الفرنسية".
 
وقال بدران في تصريح من الدوحة: "العملية العسكرية ما زالت مستمرة والمقاومة بقيادة كتائب القسام تواصل الدفاع عن شعبنا وبالتالي لا مكان حالياً للتفاوض على قضية الأسرى أو غيرها".
Advertisement
 
وأضاف: "مهمتنا الآن بذل كل الجهود لمنع الاحتلال من مواصلة ارتكاب المجازر ضد أهلنا في غزة والتي تستهدف البيوت المدنية بشكل مباشر".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:51 | 2023-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:19 | 2023-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:18 | 2023-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2023-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:00 | 2023-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:33 | 2023-10-09
14:00 | 2023-10-09
13:52 | 2023-10-09
13:44 | 2023-10-09
13:04 | 2023-10-09
12:41 | 2023-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24