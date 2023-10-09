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عربي-دولي

مقتل 9 أميركيين ومصير مجهول لـ10 بريطانيين ضمن معركة طوفان الأقصى

Lebanon 24
09-10-2023 | 12:33
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أكد متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي للعربية والحدث، اليوم الاثنين، مقتل 9 أميركيين في الاشتباكات الدائرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل والتي تتواصل لليوم الثالث على التوالي.

"نراقب عن قرب"
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وأشار إلى أن الولايات المتحدة تراقب الوضع عن قرب، "ونحن على اتصال مع شركائنا الإسرائيليين خصوصا مع السلطات المحلية".

يأتي هذا التأكيد بعدما حذرت السفارة الأميركية في لبنان في وقت سابق اليوم من أن الوضع في إسرائيل "لا يمكن التنبؤ به"، داعية المواطنين الأميركيين في جميع أنحاء المنطقة إلى توخي الحذر.

مصير مجهول لـ10 بريطانيين
في السياق، ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) نقلا عن مصدر رسمي، أن هناك مخاوف من أن أكثر من عشرة بريطانيين قتلوا أو فقدوا في إسرائيل.

فيما امتنعت وزارة الخارجية البريطانية عن التعليق.

وقالت أسرة رجل ولد في لندن وكان يخدم في الجيش الإسرائيلي، إنه توفي يوم السبت على حدود غزة.
وقالت السفارة الإسرائيلية في لندن، أمس الأحد، إن بريطانيا آخر في عداد المفقودين.
من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية مقتل مواطن فرنسي ثانٍ في إسرائيل.

جنسيات الأسرى
يشار إلى أن حماس تحتجز 100 أسير على الأقل، من بينهم من يحملون جنسية أميركا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وتايلاند ونيبال.
وقتل نحو 800 إسرائيلي على يد حماس، بينما أسر عشرات آخرون في هجوم مفاجئ شنته الفصائل يوم السبت.
في المقابل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية إلى 560، وإصابة أكثر من 2900.
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