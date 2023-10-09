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إعلان "الطوفان البشري" ضد اسرائيل.. "عرين الأسود" تتوجه إلى نقاط التماس

Lebanon 24
09-10-2023 | 12:41
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دعت مجموعة "عرين الأسود" الفلسطينية، المواطنين في الضفة الغربية، إلى التوجه لنقاط التماس والدخول إلى المستوطنات وخوض مواجهات مع المستوطنين، في بيان حدد موعد "الطوفان البشري" في الضفة الغربية.

مجموعة عرين الأسود هي مجموعة فلسطينية ظهرت في عام 2022 في مدينة نابلس، وهم مسلحون من كتائب شهداء الأقصى وسرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وتتخذ من البلدة القديمة في مدينة نابلس (شمال الضفة الغربية) مقراً لها.
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وجاء في بيان "عرين الأسود": "اليوم مساءً وفي تمام السابعة سنخرج بطوفان بشري هائل دعما ومساندة لطوفان الأقصى، مع التكبير والتهليل والزحف لمناطق التماس وإشعال الإطارات المطاطية".

وطالب البيان الخروج بتوقيت واحد، لجميع مناطق الضفة الغربية، في عمل عسكري مسلح يستهدف إسرائيل.

وطالبت المجموعة المسلحة جميع المواطنين الانخراط فورا للمشاركة الفاعلة من كل الفلسطينيين.
كما طالبت المجموعة بحرق المناطق الزراعية الخاصة بالمستوطنات الإسرائيلية، وإشعال الإطارات في شوارع الضفة الغربية، وقطع الطرق.

وطالبت المجموعة أهالي القرى الفلسطينية، بحمل السلاح فورا وتجهيز الزجاجات الحارقة والسكاكين والعبوات المحلية وتجنب انتظار هجوم المستوطنين على القرى.
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