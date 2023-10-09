يفصل بين غزة ومصر.. غارة إسرائيلية تصيب معبر رفح

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أصابت غارة جوية إسرائيلية، مساء الاثنين، بوابة معبر رفح الحدودي الذي يفصل بين غزة ومصر، بحسب ما نقلته قناة "الحرة" عن مصادر مصرية في سيناء.وقالت المصادر إن القصف الإسرائيلي أسفر عن إغلاق المعبر الذي كان مفتوحا قبل الغارة الجوية أمام سكان غزة الذين يحتاجون إلى دخول مصر للحصول على المساعدات الإنسانية.وتداولت وسائل إعلام مصرية الخبر. ونشر نشطاء مصريون صورا قالوا إنها لاستهداف المعبر، على مواقع التواصل الاجتماعي. (الحرة)