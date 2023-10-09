نتنياهو: سنحول مواقع حماس إلى مناطق خراب

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن خطوتنا الأولى كانت تطهير غلاف غزة من المسلحين، وخطوتنا الثانية نقوم بها حاليا وهي الهجوم المكثف على غزة".

وأضاف: كثفنا وجودنا على الحدود الشمالية لمواجهة أي تدخل من حزب الله، ونعمل الآن على حشد الرأي العام الدولي لدعم عملياتنا في غزة".

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وأكد أن الانقسام الداخلي في إسرائيل انتهى، داعيا قادة المعارضة لإنشاء حكومة طوارئ"، مضيفاً: "ضرباتنا الحالية في غزة هي البداية فقط، وما سنفعله بالأيام القادمة سيبقى صداه لأجيال قادمة، وسنحول مواقع حماس إلى مناطق خراب".