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عربي-دولي

نتنياهو: سنحول مواقع حماس إلى مناطق خراب

Lebanon 24
09-10-2023 | 14:57
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن خطوتنا الأولى كانت تطهير غلاف غزة من المسلحين، وخطوتنا الثانية نقوم بها حاليا وهي الهجوم المكثف على غزة".
وأضاف: كثفنا وجودنا على الحدود الشمالية لمواجهة أي تدخل من حزب الله، ونعمل الآن على حشد الرأي العام الدولي لدعم عملياتنا في غزة".
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وأكد أن الانقسام الداخلي في إسرائيل انتهى، داعيا قادة المعارضة لإنشاء حكومة طوارئ"، مضيفاً: "ضرباتنا الحالية في غزة هي البداية فقط، وما سنفعله بالأيام القادمة سيبقى صداه لأجيال قادمة، وسنحول مواقع حماس إلى مناطق خراب".

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