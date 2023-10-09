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عربي-دولي

لقي مصرعه في "طوفان الأقصى".. تعرّفوا الى قائد وحدة "الشبح" الإسرائيلية

Lebanon 24
09-10-2023 | 15:44
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كشفت صحيفة تلغراف البريطانية إن العقيد روي ليفي الشهير بقيادته وحدة النخبة العسكرية التي حملت اسم "الشبح"، لقي مصرعه على يد مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" السبت.

وليفي (44 عاما) كان ضمن عشرات الجنود والضباط الذين تأكد مقتلهم، بحسب الصحيفة.
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وذكّرت تلغراف بحديث سابق لها مع روي ليفي في 2020 تحدث فيه عن حزب الله اللبناني قائلا: "إنهم لا يستريحون، إنهم يستيقظون كل صباح ويقولون: ماذا يمكننا أن نفعل للمساعدة في الحرب؟".

ولقي نحو 900 إسرائيلي مصرعهم منذ هجوم طوفان الأقصى أول أمس السبت، بينهم عشرات الجنود والضباط، فيما يوجد عدد غير معلوم منهم أسرى لدى المقاومة الفلسطينية.


وقد استدعت إسرائيل عددا كبيرا من جنود الاحتياط بلغ 300 ألف جندي في إطار الرد على هجوم حماس من قطاع غزة على جبهات متعددة. (الجزيرة)
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