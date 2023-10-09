Advertisement

عربي-دولي

عملية تسلل فلسطينية إلى مستوطنة إسرائيلية

Lebanon 24
09-10-2023 | 16:15
A-
A+
Doc-P-1115628-638324901343385677.jpg
Doc-P-1115628-638324901343385677.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اصيبت مستوطنة إسرائيلية بجروح في عملية تسلل نفذها مسلحون إلى مستوطنة عيناف شرقي مدينة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة، بحسب ما ذكرته "سكاي نيوز عربية".

وجاءت هذه العملية بينما صعدت إسرائيل من قصف غير مسبوق على قطاع غزة، أودى بحياة ما يقرب من 700 فلسطيني وأحدث دمارا واسعا في العديد من الأبنية السكنية.
Advertisement

وفي الأثناء، لا تزال الاشتباكات جارية في بلدات فيما يعرف بغلاف غزة بين مسلحي حماس والجيش الإسرائيلي.


وهزت انفجارات ضخمة وتصاعدت ألسنة اللهب، مساء الاثنين، نتيجة لاستمرار القصف على قطاع غزة، وذلك في اليوم الثالث من اندلاع المواجهات بين الفصائيل الفلسطينية وإسرائيل.

من جهتها، أعلنت كتائب القسام،الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" يوم الاثنين، أنه سيبدأ في إعدام أسير مدني إسرائيلي مقابل أي قصف إسرائيلي جديد لمنازل المدنيين دون سابق إنذار. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:51 | 2023-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:19 | 2023-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:40 | 2023-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:21 | 2023-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2023-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:47 | 2023-10-09
17:44 | 2023-10-09
16:47 | 2023-10-09
16:33 | 2023-10-09
16:13 | 2023-10-09
16:13 | 2023-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24