عملية تسلل فلسطينية إلى مستوطنة إسرائيلية

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اصيبت مستوطنة إسرائيلية بجروح في عملية تسلل نفذها مسلحون إلى مستوطنة عيناف شرقي مدينة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة، بحسب ما ذكرته "سكاي نيوز عربية".وجاءت هذه العملية بينما صعدت إسرائيل من قصف غير مسبوق على قطاع غزة، أودى بحياة ما يقرب من 700 فلسطيني وأحدث دمارا واسعا في العديد من الأبنية السكنية.وفي الأثناء، لا تزال الاشتباكات جارية في بلدات فيما يعرف بغلاف غزة بين مسلحي حماس والجيش الإسرائيلي.وهزت انفجارات ضخمة وتصاعدت ألسنة اللهب، مساء الاثنين، نتيجة لاستمرار القصف على قطاع غزة، وذلك في اليوم الثالث من اندلاع المواجهات بين الفصائيل الفلسطينية وإسرائيل.من جهتها، أعلنت كتائب القسام،الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" يوم الاثنين، أنه سيبدأ في إعدام أسير مدني إسرائيلي مقابل أي قصف إسرائيلي جديد لمنازل المدنيين دون سابق إنذار. (سكاي نيوز)