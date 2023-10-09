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عربي-دولي

البيت الأبيض: قرار وقف إطلاق النار في غزة يرجع إلى إسرائيل

Lebanon 24
09-10-2023 | 16:47
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لفت جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض الى أن إيران متواطئة في الهجمات التي تشنها حركة "حماس" في إسرائيل، على الرغم من أن الولايات المتحدة ليس لديها معلومات مخابرات أو أدلة تشير إلى تورط إيران المباشر.
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وقال في تصريح لـ"الحدث" إن "إيران دعمت منذ فترة طويلة حماس والشبكات الإرهابية الأخرى في أنحاء المنطقة من خلال التدريب على قدرات الموارد"، مشيرا الى انه "من الواضح أن إيران متواطئة هنا ولكن فيما يتعلق بالأدلة المحددة على هذا النوع من الهجمات، لا، ليس لدى أميركا أي شيء".

كما لفت إلى أن قرار وقف إطلاق النار في غزة يرجع إلى إسرائيل، موضحاً أن الإدارة الأميركية تعمل بشكل وثيق مع المسؤولين الإسرائيليين للحصول على معلومات حول الرهائن الأميركيين لدى حماس.

 
أشار الى أن واشنطن تأكدت من أن عددا من الأميركيين قُتلوا في الهجوم فيما لا يزال عدد آخر من المفقودين، داعياً حماس إلى إطلاق سراح جميع الرهائن على الفور ووقف أي هجمات ضد إسرائيل.

كما اكد أن بلاده لا تريد مزيدا من الضحايا من المدنيين الأبرياء من الجانبين، مشددا على أن الأمر سيترك للحكومة الإسرائيلية لإتخاذ كل القرارات المتعلقة في الرد.
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