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عربي-دولي

إتّصالات للأمير محمد بن سلمان للبحث في تطوّرات المنطقة

Lebanon 24
09-10-2023 | 18:47
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أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالات هاتفية بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن التطورات في المنطقة.
وبحث الأمير محمد بن سلمان مع العاهل الأردني حالة التصعيد العسكري في غزة ومحيطها وتفاقم الأوضاع بما يهدّد حياة المدنيين وأمن واستقرار المنطقة.
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كما تمّ خلال الاتصال مع السيسي الاتفاق على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لوقف التصعيد في غزة ومحيطها ومنع اتساعه في المنطقة.
وأكد ولي العهد السعودي خلال المباحثات الهاتفية وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وتحقيق آماله وطموحاته وتحقيق السلام العادل والدائم.
وتلقّى الأمير محمد بن سلمان اتصالاً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس وجرى بحث حالة التصعيد العسكري في غزة ومحيطها وتفاقم الأوضاع بما يهدد حياة المدنيين وأمن واستقرار المنطقة.
وأكّد ولي العهد السعودي أن المملكة تبذل كل الجهود الممكنة بالتواصل مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية لوقف أعمال التصعيد الجاري ومنع اتساعه في المنطقة، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وعدم استهداف المدنيين.

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