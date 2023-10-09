البيت الأبيض: واشنطن تستطيع دعم إسرائيل وأوكرانيا في الوقت عينه

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أكّد البيت الأبيض أن لا نية لإرسال قوات برية أميركية بعد هجوم حماس على إسرائيل، لكنها ستحمي المصالح الأميركية في المنطقة.وقال المتحدث باسم البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تتوقع طلبات أمنية إضافية من إسرائيل وستحاول تلبية كل ما تحتاجه في أسرع وقت ممكن، لافت إلى أنه "إذا احتجنا تمويلا دفاعيا إضافيا لإسرائيل فسنطلب من الكونغرس."وأشار إلى أن واشنطن يمكنها دعم إسرائيل وأوكرانيا في ذات الوقت.وأكد المتحدث أن الولايات المتحدة لا ترى دليلا دامغا حول تقارير أوردتها صحيفة وول ستريت جورنال على تورط طهران تورطا مباشرا في هجمات حماس على إسرائيل.