Advertisement

عربي-دولي

البيت الأبيض: واشنطن تستطيع دعم إسرائيل وأوكرانيا في الوقت عينه

Lebanon 24
09-10-2023 | 19:30
A-
A+
Doc-P-1115681-638324998702847482.jpg
Doc-P-1115681-638324998702847482.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكّد البيت الأبيض أن لا نية لإرسال قوات برية أميركية بعد هجوم حماس على إسرائيل، لكنها ستحمي المصالح الأميركية في المنطقة.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تتوقع طلبات أمنية إضافية من إسرائيل وستحاول تلبية كل ما تحتاجه في أسرع وقت ممكن، لافت إلى أنه "إذا احتجنا تمويلا دفاعيا إضافيا لإسرائيل فسنطلب من الكونغرس."
Advertisement
وأشار إلى أن واشنطن يمكنها دعم إسرائيل وأوكرانيا في ذات الوقت.
وأكد المتحدث أن الولايات المتحدة لا ترى دليلا دامغا حول تقارير أوردتها صحيفة وول ستريت جورنال على تورط طهران تورطا مباشرا في هجمات حماس على إسرائيل.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:51 | 2023-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:19 | 2023-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:40 | 2023-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:21 | 2023-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2023-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
20:00 | 2023-10-09
18:47 | 2023-10-09
17:44 | 2023-10-09
16:47 | 2023-10-09
16:33 | 2023-10-09
16:15 | 2023-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24