إيطاليان في عداد المفقودين قرب غزة.. مصيرهما مجهول

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قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن "زوجين يحملان الجنسية المزدوجة الإيطالية والإسرائيلية اختفيا من المنطقة التي كانا يعيشان فيها بالقرب من غزة ومن المحتمل أن يكونا قد تم احتجازهما كرهينتين".وقال تاياني لإذاعة "راي" الرسمية "إنهما رجل وامرأة.. زوج وزوجته... كانا يعيشان في حي بيري. ولا يجيبان على الاتصالات الهاتفية من عائلتهما".وأضاف: "نأمل في العثور عليهما، لكن ليس لدينا أي أخبار أخرى في الوقت الحالي. ومن المحتمل أنهما قد اختطفا".