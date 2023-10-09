Advertisement

عربي-دولي

إيطاليان في عداد المفقودين قرب غزة.. مصيرهما مجهول

Lebanon 24
09-10-2023 | 20:00
A-
A+
Doc-P-1115682-638325001944079600.jpeg
Doc-P-1115682-638325001944079600.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن "زوجين يحملان الجنسية المزدوجة الإيطالية والإسرائيلية اختفيا من المنطقة التي كانا يعيشان فيها بالقرب من غزة ومن المحتمل أن يكونا قد تم احتجازهما كرهينتين".
Advertisement
وقال تاياني لإذاعة "راي" الرسمية "إنهما رجل وامرأة.. زوج وزوجته... كانا يعيشان في حي بيري. ولا يجيبان على الاتصالات الهاتفية من عائلتهما".
وأضاف: "نأمل في العثور عليهما، لكن ليس لدينا أي أخبار أخرى في الوقت الحالي. ومن المحتمل أنهما قد اختطفا".
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:51 | 2023-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:19 | 2023-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:40 | 2023-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:21 | 2023-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2023-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:30 | 2023-10-09
18:47 | 2023-10-09
17:44 | 2023-10-09
16:47 | 2023-10-09
16:33 | 2023-10-09
16:15 | 2023-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24