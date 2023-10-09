إردوغان يحذر إسرائيل من شن هجوم "عشوائي" على قطاع غزة

حذّر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إسرائيل من شن هجوم "عشوائي" على المدنيين في قطاع غزة في إطار حربها ضد حركة حماس.



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وفي كلمة متلفزة مساء الاثنين، قال إردوغان "نطلب من إسرائيل وقف قصفها للأراضي الفلسطينية ومن الفلسطينيين الكف عن مضايقة المستوطنات الإسرائيلية"، وحض الطرفين على احترام "أخلاق" الحرب. وقالت الرئاسة التركية في بيان إن أردوغان أبلغ نظيره الإسرائيلي إسحق هرتسوغ في اتصال هاتفي أن "ضرب سكان غزة في طريقة عشوائية لن يؤدي سوى إلى زيادة المعاناة وتأجيج دوامة العنف في المنطقة".وفي كلمة متلفزة مساء الاثنين، قال إردوغان "نطلب من إسرائيل وقف قصفها للأراضي الفلسطينية ومن الفلسطينيين الكف عن مضايقة المستوطنات الإسرائيلية"، وحض الطرفين على احترام "أخلاق" الحرب.

وتغيّب إردوغان عن الجلسة الأسبوعية للحكومة لإجراء جولة اتصالات طارئة الإثنين ترمي إلى احتواء الأزمة المتفاقمة.



وتحدّث إردوغان أيضا مع نظيره الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي.



وجاء في بيان للرئاسة التركية عقب الاتصال مع عباس أن "إردوغان قال إن تركيا ستواصل بذل الجهود لوضع حد للنزاعات".