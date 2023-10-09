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عربي-دولي

مقتل نائب قائد اللواء 300 الإسرائيلي بمواجهة على الحدود اللبنانية.. هذا اسمه (صور)

Lebanon 24
09-10-2023 | 23:09
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أعلن الجيش إلإسرائيلي مقتل نائب قائد اللواء 300 اللفتنانت كولونيل عليم سعد خلال غارة سابقة على نقطة مراقبة إسرائيلية قرب الحدود اللبنانية أعلن مسلحون فلسطينيون من حركة الجهاد مسؤوليتهم عنها.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته "قتلت عددا من المسلحين الذين اجتازوا باتجاه الأراضي الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية"، من دون أن يحدد عددا.
 
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وأضاف البيان أن المروحيات العسكرية "تشن غارات في المنطقة حاليا".

وقال مصدر أمني في لبنان ومصدر في منطقة الحدود اللبنانية إن مجموعة من الرجال اقتربت من الحدود وأطلق أحدهم النار على نقطة مراقبة إسرائيلية.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الموقع يقع بالقرب من أدميت، على الجانب الآخر من بلدتي علما الشعب والظهيرة الحدوديتين اللبنانيتين.

وقال متحدث باسم قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان إن قائدها الميجور جنرال أرولدو لازارو "على اتصال بالأطراف المعنية ويحثها على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس".(سكاي نيوز)


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