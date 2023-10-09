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عربي-دولي

نائبة أميركية تدعو إلى قطع الدعم العسكري لإسرائيل

Lebanon 24
09-10-2023 | 23:09
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دعت النائبة الأميركية الديمقراطية كوري بوش، إلى قطع الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل.

وصرحت كوري بوش بأن الهجمات كانت استجابة للاستفزازات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.
 
وقالت في بيان "يجب أن يكون تركيزنا النهائي على سلام عادل ودائم يضمن السلامة للجميع في المنطقة".

وأضافت أن انتهاكات حقوق الإنسان لا تبرر المزيد من الانتهاكات، مشددة على أن الاستجابة العسكرية ستؤدي إلى تفاقم معاناة الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.

وأكدت كوري بوش أنه وكجزء من تحقيق سلام عادل ودائم، يجب أن نفعّل دورنا لوقف هذا العنف والصدمة من خلال إنهاء دعم الحكومة الأميركية للاحتلال العسكري الإسرائيلي والفصل العنصري". (روسيا اليوم) 
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