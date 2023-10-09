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عربي-دولي

بيان أوروبي أميركي: نطالب إيران بعدم توسيع النزاع في المنطقة

Lebanon 24
09-10-2023 | 23:16
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دعا الرئيسان الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيسا الوزراء البريطاني ريشي سوناك والإيطالية جورجيا ميلوني إيران إلى "عدم توسيع نطاق النزاع إلى أبعد من غزة" بعد هجمات حماس المباغتة على إسرائيل.
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وقال القادة في بيان مشترك نشره قصر الإليزيه "ندعو المجموعات المتطرفة الأخرى، وكلّ دولة قد تسعى للاستفادة من الوضع، خصوصاً إيران، إلى عدم السعي لاستغلال هذا الوضع لغايات أخرى، وعدم توسيع نطاق النزاع إلى أبعد من غزة".

كما تعهّد قادة الولايات المتّحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا في بيان مشترك "دعم جهود إسرائيل للدفاع عن نفسها".

وجاء في بيان للبيت الأبيض أنّ القادة أشاروا إلى "اعترافهم بالتطلّعات المشروعة للشعب الفلسطيني"، لكنّهم شدّدوا على أنّ حماس "لا تقدّم للشعب الفلسطيني سوى مزيد من الإرهاب وسفك الدماء".
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