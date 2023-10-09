الأرقام تتصاعد: 1000 قتيل إسرائيلي والعثور على نحو 100 جثة بمجمع زراعي

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أكدت وسائل إعلام محلية إسرائيلية مقتل نحو 1000 إسرائيلي وإصابة حوالى 2600 جراء الهجوم الذي نفذته حماس على إسرائيل.كما أكد الجيش إلإسرائيلي مقتل 38 جنديا إضافيا خلال الساعات الماضية في المواجهات مع حماس، فيما أفيد عن مقتل نائب قائد اللواء 300 اللفتنانت كولونيل عليم سعد خلال غارة سابقة على نقطة مراقبة إسرائيلية قرب الحدود اللبنانية أعلن مسلحون فلسطينيون من حركة الجهاد في لبنان مسؤوليتهم عنها.وتقول حركة حماس وجماعات فلسطينية أخرى في غزة إنها تحتجز أكثر من 130 مجندا ومدنيا تم خطفهم من داخل إسرائيل.وردا على القصف الإسرائيلي، قال المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، في تسجيل صوتي صدر ليل الاثنين إن الحركة ستقتل أسيرا مدنيا إسرائيليا في أي وقت تستهدف فيه إسرائيل المدنيين في منازلهم في غزة "دون سابق إنذار".وقال "نعلن أن كل استهداف لأبناء شعبنا ال منين في بيوتهم دون سابق إنذار سنقابله سفين بإعدام رهينة من رهائن العدو المدنيين لدينا، وسنبث ذلك مضطرين بالصوت والصورة ..الكرة في ملعب إسرائيل من الآن، ونحملها المسؤولية أمام العالم."وحذر وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين حركة حماس من إيذاء أي من الرهائن، قائلا "جريمة الحرب هذه لن تغتفر".وكان وزير الدفاع الإسرائيلي أمر بفرض "حصار كامل" على قطاع غزة في أعقاب عملية التوغل غير المسبوقة لمقاتلي حماس داخل إسرائيل.(سكاي نيوز)