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مع دخول عملية "طوفان الأقصى" يومها الرابع، لم يتوقف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة. فأحد لا يتوقع ما سيحدث، الدبابات الإسرائيلية تتحرك على محورين، ومدافعها موجهة صوب هدفين، الأول غزة حيث أعلن، بنيامين نتانياهو، أن لا خيار سوى القضاء على حماس، والثاني جنوب لبنان تحسبا لأي تدخل من حزب الله في الحرب.واستمر القصف الإسرائيلي على مناطق في غزة منذ الصباح الباكر، وقد استهدف برج حجي الذي قال إنه يضم عددا من المكاتب الإعلامية ما ادى الى مقتل 3 صحفيين.وتواصلت الغارات الإسرائيلية على القطاع خلال الليلة الماضية حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث تحدثت وسائل إعلام فلسطينية عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص في ضربات متفرقة.وقال الجيش الإسرائيلي أمس الاثنين إنه قواته الجوية تنفذ "واحدة من أكبر ضرباتها الجوية على الإطلاق" ضد حركة حماس في القطاع بعد مهاجمة مسلحين من الحركة عددا من مستوطنات غلاف غزة.وأفادت وسائل إعلام محلية إسرائيلية بمقتل نحو 1000 إسرائيلي وإصابة حوالى 2600 جراء الهجوم الذي نفذته حماس على إسرائيل في الوقت الذي أكد الجيش إلإسرائيلي مقتل 38 جنديا إضافيا خلال الساعات الماضية في المواجهات مع حماس، فيما أكد مقتل نائب قائد اللواء 300 اللفتنانت كولونيل عليم سعد خلال غارة سابقة على نقطة مراقبة إسرائيلية قرب الحدود اللبنانية أعلن مسلحون فلسطينيون من حركة الجهاد في لبنان مسؤوليتهم عنها.وتقول حركة حماس وجماعات فلسطينية أخرى في غزة إنها تحتجز أكثر من 130 مجندا ومدنيا تم خطفهم من داخل إسرائيل.وردا على القصف الإسرائيلي، قال المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، في تسجيل صوتي صدر ليل الاثنين إن الحركة ستقتل أسيرا مدنيا إسرائيليا في أي وقت تستهدف فيه إسرائيل المدنيين في منازلهم في غزة "دون سابق إنذار".وقال "نعلن أن كل استهداف لأبناء شعبنا ال منين في بيوتهم دون سابق إنذار سنقابله سفين بإعدام رهينة من رهائن العدو المدنيين لدينا، وسنبث ذلك مضطرين بالصوت والصورة ..الكرة في ملعب إسرائيل من الآن، ونحملها المسؤولية أمام العالم."