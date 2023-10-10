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تايلاند تعلن حصيلة ضحاياها: حماس لن تؤذي أجانب لا علاقة لهم بالصراع

Lebanon 24
10-10-2023 | 01:08
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قال متحدث باسم وزارة الخارجية التايلاندية، اليوم الثلاثاء، إن 18 مواطنا تايلانديا قتلوا في الاضطرابات التي تشهدها إسرائيل حاليا، وفقا لأحدث الأرقام المتاحة.

وطلبت تايلاند من إسرائيل المساعدة في إطلاق سراح رهائنها، وتعبر عن اعتقادها بأن حركة حماس لن تؤذي أجانب لا علاقة لهم بالصراع.
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وقالت الخارجية التايلاندية إن ما يصل إلى 3226 مواطنا تايلانديا يريدون العودة من إسرائيل.

وفي تقرير سابق، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية التايلاندية كانشانا باتاراتشوك مقتل 12 مواطنا تايلانديا وإصابة 8  آخرين واحتجاز 11 كرهائن في إسرائيل، بعد هجوم حماس. (سكاي نيوز عربية) 
 
 
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