الجيش الإسرائيلي: تمكّنا من السيطرة بشكل كامل على السياج الحدودي مع غزة

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قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إنه أعاد فرض السيطرة على الحدود مع قطاع غزة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، مشيرا إلى أنه يقوم بزراعة ألغام في الأجزاء المخترقة من السياج الحدودي مع غزة.وقال الجيش الإسرائيلي إنه تمكن من السيطرة بشكل كامل على السياج الحدودي مع قطاع غزة وأنه يعمل على سد الثغرات في السياج الحدودي مع القطاع.ونقل راديو الجيش الإسرائيلي عن كبير متحدثي الجيش القول إنه لا مؤشر على وجود أنفاق تسلل عبر حدود غزة.وفي الأثناء تواصل إسرائيل حشد قوات عسكرية برية على حدود القطاع.وقال الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إنه وجه ضربات لأكثر من 200 هدف في قطاع غزة خلال الليل.