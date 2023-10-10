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عربي-دولي
رسالة شكر من الرئيس عباس للسعودية.. هذا ما جاء فيها
Lebanon 24
10-10-2023
|
02:35
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في بيان فلسطيني، شكر الرئيس الفلسطيني محمود عباس السعودية على المواقف الثابتة لدعم الفلسطينيين وقضيتهم.
وفي وقت سابق، أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على وقوف بلاده إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه، وذلك مع استمرار عملية "طوفان الأقصى" التي بدأتها الفصائل الفلسطينية، السبت الماضي.
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الوصول إلى سلام عادل وشامل
وفي اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بحث الأمير محمد بن سلمان التصعيد العسكري في غزة وأمن واستقرار المنطقة، مشددا على وقوف السعودية مع الفلسطينيين، لتحقيق طموحاتهم والوصول إلى السلام العادل والشامل.
كما أكد ولي العهد السعودي، في اتصال هاتفي آخر مع ملك الأردن الملك عبدالله الثاني، وقوف السعودية إلى جانب الشعب الفلسطيني، لنيل حقوقه المشروعة وتحقيق آماله وطموحاته وتحقيق السلام العادل والدائم.
وفي سياق متصل، اتفق ولي العهد مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على ضرورة تكثيف الجهود لوقف التصعيد في غزة.
وبحث في اتصال هاتفي مستجدات التصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وما يشكله من خطورة كبيرة على حياة المدنيين، وتهديد استقرار المنطقة.
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