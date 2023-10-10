قُتل فيه نحو 260 شخصا: مهرجان الموسيقى الإسرائيلي.. فيديو جديد يوثق لحظة هجوم حماس

بعد أيام على الحادثة، نشرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أمس الاثنين، مقاطع فيديو توثق لحظات مهاجمة مسلحي حركة حماس مهرجان موسيقى في مدينة رعيم الاسرئيلية جنوبي البلاد.



وأسفر الاقتحام الذي وقع السبت الماضي، بحسب الصحيفة، عن مقتل ما يقدر بنحو 260 شخصا، وتم اختطاف بعض الرهائن من المهرجان.



وتظهر لقطات الفيديو التي نشرتها "نيويورك تايمز" أنه بعد دقائق من إطلاق إنذار صاروخي وسط صخب موسيقى الدي الجي، أطلق مسلحون النار على الأشخاص الذين كانوا يحاولون إخلاء المنطقة عبر مخرج الطريق الرئيسي للمهرجان.



واضطر رواد الحفل إلى الفرار عبر الحقول والمناطق الريفية المحيطة، حيث اختبأ كثيرون منهم لساعات.

Videos show how armed men from Gaza stormed a music festival in southern Israel, killing an estimated 260 people on Saturday. The videos, verified by The New York Times, show concertgoers fleeing into fields and the countryside, where many hid for hours. https://t.co/0cSguvLXb4 pic.twitter.com/ItDNa32S3I — The New York Times (@nytimes) October 10, 2023 Advertisement

ووفقا للصحيفة، استعادت القوات الإسرائيلية السيطرة على المنطقة في وقت لاحق من ذلك اليوم.



ويظهر الفيديو تفاصيل بدء الهجوم من الساعة 6:29 صباحا، بعد مرور ساعة على الحفلة، حيث رصد رواد الحفل صواريخ تطلق في السماء، وركض الناس، وحاول البعض الاستلقاء أرضا للاحتماء.



وذكرت الصحيفة أنه "على مسافة غير بعيدة، كان مسلحون مدججون بالسلاح يقتحمون قاعدة عسكرية إسرائيلية".



وفي الساعة 7:11 صباحا، التقطت كاميرات المراقبة مجموعة أخرى من المقاتلين وهم يغادرون بلدة على بعد ميلين من المهرجان.



وبينما هرع الحاضرون إلى سياراتهم، بدأ إطلاق نار على الجانب الآخر من مخرج الطريق الرئيسي للمهرجان.



ويظهر الفيديو صياح أحد رواد الحفل، قائلا: "هم يريدون استهدافنا وإطلاق الرصاص علينا".



وأغلقت عشرات السيارات الطريق فيما حاولت قوات الشرطة والأمن صد المهاجمين.



وأُجبر رواد الحفل على الفرار في الاتجاه الوحيد المتبقي، وهو حقل مفتوح، واختبأ الكثيرون في الريف لساعات.



وتظهر اللقطات أكثر من 100 سيارة متفحمة ومليئة بالرصاص.(الحرة)





