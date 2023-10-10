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عربي-دولي

هو الأقوى منذ 80 عاماً.. زلزال يضرب دولة أوروبية وهذه شدّته

Lebanon 24
10-10-2023 | 03:10
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أفاد رئيس قسم الزلازل في أكاديمية العلوم السلوفاكية، كريستيان تشيتشاي، بوقوع زلزال بقوة 5 على مقياس ريختر، أمس الاثنين، في البلاد وهو أقوى زلزال منذ 80 عاما.
 
وقال تشيتشاي: "وقع في شرق سلوفاكيا، مساء أمس الاثنين، زلزال بقوة 5 على مقياس ريختر. زلزال قوي جدا بالنسبة للمنطقة. وآخر مرة تم تسجيل مثل هذا الزلزال القوي هنا قبل 80 عاما".
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ووقع مركز الهزات الأرضية بالقرب من مدينة بريشوف وعلى عمق 10 كيلومترات. وأسفر الزلزال عن إلحاق أضرار بكنيسة للروم الكاثوليك في قرية باكوستوف وظهرت هناك شقوق في المبنى. ولا توجد هناك معلومات عن وقوع أي أضرار أخرى.

والزلزال الذي وقع في شرق سلوفاكيا شعر به أشخاص في كل من شمال شرق هنغاريا وجنوب شرق بولندا وغرب أوكرانيا. (روسيا اليوم) 
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