في الوقت الذي تدخل فيه الأزمة يومها الرابع، أعلنت حركة حماس الفلسطينية، في بيان اليوم الثلاثاء، النفير العام، معلنة يوم الجمعة القادم بما أسمته "جمعة طوفان الأقصى". (العربية)



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