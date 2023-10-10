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عربي-دولي

حماس تعلن النفير العام.. وتحشد لـ"جمعة طوفان الأقصى"

Lebanon 24
10-10-2023 | 03:17
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في الوقت الذي تدخل فيه الأزمة يومها الرابع، أعلنت حركة حماس الفلسطينية، في بيان اليوم الثلاثاء، النفير العام، معلنة يوم الجمعة القادم بما أسمته "جمعة طوفان الأقصى". (العربية) 
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