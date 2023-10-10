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عربي-دولي

بالفيديو.. أحياء سويت بالأرض في غزة

Lebanon 24
10-10-2023 | 04:02
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في اليوم الرابع للحرب، استفاق سكان قطاع غزة، صباح اليوم الثلاثاء، على وقع القصف الذي لم تهدأ وتيرته، وسوّى أحياء بأكملها في القطاع المحاصر، ورصدت مقاطع فيديو نزوح مزيد من السكان من أماكن سكناهم.

فقد أفادت مصادر فلسطينية بوقوع غارات إسرائيلية مكثفة على عدة مواقع في قطاع غزة، فيما أعلنت إسرائيل قصف 200 هدف في خان يونس وحي الرمال في غزة.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس" أن القصف مستمر حتى صباح اليوم على وسط مدينة غزة.

ورصدت مقاطع فيديو دمارا كبيرا في منطقة حي الرمال بالمدينة بعد ليلة شهدت قصفا هائلا.
 
 
 
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وكان الجيش الإسرائيلي قد أنذر سكان الحي بضرورة مغادرته لأنه سيتعرض لقصف مكثف.

وفي الأيام الماضية، دمر الجيش أحياء أخرى في مناطق متفرقة في القطاع.

ويبدو أن استراتيجية الجيش تركز على تدمير أحياء بأكلمها في الحرب الحالية، ونشر فيديوهات تشير إلى ذلك.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن متحدث باسم الجيش قوله إن القصف حاليا يركز على إحداث الأضرار أكثر من الدقة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة دمرت 790 وحدة سكنية وألحقت أضرارا جسيمة بـ 5330 وحدة سكنية.

وفر عشرات الآلاف من السكان من منازلهم بعد أن سوت الغارات الجوية الإسرائيلية بنايات كاملة بالأرض.(سكاي نيوز)

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