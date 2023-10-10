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عربي-دولي

الجيش الإسرائيلي يعدل تصريحا "نصح سكان غزة بالفرار إلى مصر"

Lebanon 24
10-10-2023 | 04:18
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أصدر الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، تعديلا لتصريح وجه فيه أحد المتحدثين العسكريين نصيحة للفلسطينيين الفارين من الضربات الجوية على قطاع غزة بالتوجه إلى مصر، وقال الجيش في بيان التعديل إن المعبر الحدودي بين غزة ومصر مغلق حاليا، حسب وكالة "رويترز".
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وكان كبير المتحدثين العسكريين للجيش الإسرائيلي، اللفتنانت كولونيل ريتشارد هيشت، قد قال لصحفيين أجانب "أعلم أن معبر رفح على الحدود بين غزة ومصر لا يزال مفتوحا... وأنصح أي شخص يمكنه الخروج بالقيام بذلك".

لكن مكتبه أصدر بيانا بعد ذلك جاء فيه "توضيح: معبر رفح كان مفتوحا بالأمس، لكنه الآن مغلق". (الحرة) 
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