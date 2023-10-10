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عربي-دولي

"حماس" تدعو الى الزحف نحو حدود فلسطين يوم الجمعة المقبل

Lebanon 24
10-10-2023 | 05:23
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دعت حركة "حماس": "شعبنا في الشتات وجماهير أمتنا العربية والإسلامية إلى الزحف نحو حدود فلسطين يوم الجمعة المقبل".
 
أكّد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية إسماعيل هنية، تعليقًا على عملية "طوفان الأقصى"، "أننا أبلغنا كل الجهات التي تواصلت معنا بشأن أسرى العدو لدى المقاومة أن هذا الملف لن يُفتح قبل نهاية المعركة، ولن يكون إلا بثمن تقبله المقاومة".
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وفي بيان نشرته الحركة، لفت إلى أنّ "شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة يُثبت من جديد أنه على مستوى معركة طوفان الأقصى التي دشنت مرحلة التحرير، وأثبتت قدرته على الصمود والتحدي واستعداده للتضحية بالغالي والنفيس في سبيل حريته وكرامته، وها هو يفشل مخططات العدو في الفصل بين الشعب ومقاومته الباسلة".


وأشار هنيّة إلى أنّ "الدمار والوحشية التي تمارسها حكومة الكيان الفاشية ضد شعبنا البطل في غزة تعكس النتائج المدوية التي أحدثتها ضربات القسام وفصائل المقاومة منذ بدأت معركة طوفان الأقصى، وأن كل ما يقوم به العدو لن يمسح عار الهزيمة التي نزلت به، وسوف يدفع العدو ثمناً باهظاً على جرائمه وإرهابه".

وشدد على أنّ "معركة طوفان الأقصى هي معركة فلسطينية القرار والتنفيذ، وهذا لا يقلل من قناعتنا بوجوب المشاركة والدخول في هذه المعركة من كل أبناء أمتنا، وفي مقدمتها قوى المقاومة".
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