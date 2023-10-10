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عربي-دولي

أكثر من 187 ألف نازح من غزة .. الأمم المتّحدة: الحصار الكامل للقطاع "محظور"

Lebanon 24
10-10-2023 | 05:14
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أعلنت الأمم المتحدة نزوح أكثر من 187500 شخص في قطاع غزة منذ السبت، مشيرة الى أن الحصار الكامل للقطاع "محظور" بموجب القانون الدولي الإنساني.
وفي بيان، أوضح مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك أن "فرض حصار يعرض حياة المدنيين للخطر من خلال حرمانهم من السلع الأساسية للبقاء محظور بموجب القانون الدولي الإنساني"، مشيراً إلى أن الحصار يجب أن يكون مبررا بضرورة عسكرية وإلا فإنه ربما يرقى إلى حد "العقاب الجماعي".
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كما أكد تورك أن "حصار" غزة يهدد بتفاقم الوضع ويؤثر على عمل المرافق الطبية، لافتا إلى أن العمليات الجوية الإسرائيلية أصابت أبراجا سكنية كبيرة في غزة ومدارس وأدت لسقوط ضحايا مدنيين.


بدوره، ذكر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن هناك توقعات "بنقص حاد" في مياه الشرب في غزة بسبب قطع السلطات الإسرائيلية المياه عنها.
كما أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة أشارت إلى أن الإجراءات المثيرة للقلق الخاصة بقطع المياه والوقود عن غزة ستقود لمستوى جديد من المعاناة وقالت إن "مئات الأطفال الإسرائيليين والفلسطينيين قتلوا وأصيب عدد أكبر خلال الأيام الثلاثة الماضية".
 
 

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