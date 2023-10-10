الرقم كبير.. كل صاروخ من "حماس" يكلّف إسرائيل هذا المبلغ على الأقل!

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فيما تتواصل الاشتباكات بين الفلسطينين والإسرائيليين عقب شنّ حركة "حماس" هجوماً مباغتاً على بلدات وتجمعات سكنية في المنطقة المحيطة بقطاع غزة فجر السبت الماضي وإطلاق أكثر من 3 آلاف صاروخ عند بدء الهجوم، وصف الخبراء عدم "اعتراض نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي أو ما يعرف "القبة الحديدية" والتي تقدر نسبة اعتراضه بنحو 90%، الكثير من صواريخ حماس بالأمر الغريب".وجاء إنشاء إسرائيل للقبة الحديدية للتعامل مع قذائف الهاون والصواريخ التي يطلقها المسلّحون على إسرائيل من مسافة قريبة نسبياً. وكان أول اعتراض لها في نيسان 2011 عندما أسقطت صاروخ "غراد" تم إطلاقه من غزة على مدينة عسقلان الإسرائيلية.ويكتشف الرادار الحساس طلقات آتية من مسافة تتراوح من 4 إلى 70 كيلومترا (2.5 إلى 43 ميلا) ويتنبأ بمسارها ونقطة تأثيرها. ويقوم مركز التحكم بمعالجة تلك المعلومات والاتصال بقاذفة تطلق صاروخا لتدمير الطلقة. وتم تصميم النظام للرد فقط على الضربات التي تشكل تهديدا، وخاصة على المراكز السكانية.وتبلغ تكلفة كل صاروخ نحو 40 ألف دولار إلى 50 ألف دولار، وفقًا لباحث في المعهد الإسرائيلي لدراسات الأمن القومي، بحسب تقرير لـ"بلومبرغ".وكان لدى إسرائيل عشرة من البطاريات المتنقلة المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، اعتبارا من منتصف عام 2021، وفقا لشركة المقاولات العسكرية الأميركية "Raytheon Technologies"، حيث بدأت في عام 2014 إنتاج القبة الحديدية بشكل مشترك مع منشئ النظام، أنظمة "رافائيل" الدفاعية المتقدمة الإسرائيلية.