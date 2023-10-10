استشهاد 3 مراسلين صحافيين بغارات إسرائيلية على غزة

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استشهد 3 مراسلين صحافيين خلال الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، بحسب ما أفادت به "روسيا اليوم".وكانت وكالة "وفا" الفلسطينية للأنباء أشارت إلى أن الطائرات الإسرائيلية قصفت برج حجي في شارع المؤسسات بمحافظة غزة وتم تدميره بالكامل، واستشهد في القصف الصحافي سعيد الطويل من سكان محافظة رفح جنوبا، والصحافي محمد صبح من سكان غزة.ولفتت الوكالة الى إن الصحافي هشام النواجحة من سكان محافظة رفح، أصيب بجروح خطيرة أدخل على إثرها لغرفة العناية المشددة في مجمع الشفاء الطبي، لكنه ما لبث أن فارق الحياة.وقالت "وفا": إن "القوات الإسرائيلية تتعمد منذ بداية عدوانها على القطاع استهداف الصحافيين الأمر الذي أدى لاستشهاد البعض منهم، وذلك من أجل طمس حقيقة جرائمها المرتكبة ضد أبناء شعبنا".