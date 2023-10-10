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عربي-دولي

إسرائيل تقصف معبر رفح بين غزة ومصر.. للمرة الثانية

Lebanon 24
10-10-2023 | 06:36
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في اليوم الرابع من الحرب التي اندلعت بين "إسرائيل" وحركة "حماس"، قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، معبر رفح للمرة الثانية خلال 24 ساعة، بحسب ما أكدته مصادر فلسطينية ومصرية.

وقال مصدر مصري إن معبر رفح تعرض للقصف للمرة الثانية خلال 24 ساعة. وأضاف وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام مصرية، أن الضربة دمرت مدخل المعبر، وهو المكان نفسه الذي تعرض للقصف الاثنين، مؤكداً أنه تم إغلاق المعبر نتيجة لذلك.
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بدوره، قال إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني التابعة لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة: "طائرات الاحتلال تُعيد قصف بوابة معبر رفح بين الجانبين الفلسطيني والمصري بعد إصلاحها يوم أمس". وأضاف نظراً لما حدث اليوم "يمنع مغادرة ووصول المسافرين".

وكانت "سكاي نيوز" قالت في وقت سابق، إنه جرى إبلاغ إدارة معبر رفح من الجانب الفلسطيني من إدارة المعبر من الجانب المصري بضرورة إخلاء المعبر لأنه قد يتعرض لقصف. وأضافت أن جزءا من المعبر وتحديدا مدخله تعرض للقصف.


وكان متحدث عسكري إسرائيلي قال في وقت سابق: "ننصح الفلسطينيين الفارين من الضربات على غزة بالتوجه إلى مصر".

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ريتشارد هيشت، وفق ما نقلت عنه وكالة "رويترز": "اقترح أن يحاول الفلسطينيون الخروج عبر معبر رفح".

لكنه لم يحدد أين سيذهبون أو كيف سيستخدمون المعبر الذي يتم إغلاقه بشكل دوري.

وفي وقت لاحق، أصدر مكتبه بيانا جاء فيه "توضيح: معبر رفح كان مفتوحا بالأمس، لكنه الآن مغلق". (سكاي نيوز)
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