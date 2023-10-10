خطوات لإخراج 30 مصريا يحملون الجنسية الكندية من فلسطين

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تلقت وزارة الهجرة المصرية، استغاثة عاجلة من نحو 30 مصريا يحملون الجنسية الكندية، موجودين في غزة لمساعدتهم على الخروج من الأراضي الفلسطينية عقب تطور الأحداث الأخيرة.وتواصلت سفيرة الهجرة المصرية سها جندي مع السفير المصري في تل أبيب، خالد عزمي، والذي بدوره أكد اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإخراجهم سالمين، وتم تعديل موعد مغادرتهم.وعلى صعيد آخر، اطمأنت جندي على أحوال المصريين الموجودين في قطاع غزة بعد التواصل مع السفير المصري في فلسطين، إيهاب سليمان، مؤكدا أن المصريين بالقطاع جميعهم بخير، معربا عن أمله أن يعم السلام أرجاء القطاع حقنا للدماء وتأمينا لوصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها. (سكاي نيوز)