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عربي-دولي
لهذا السبب لم تكن الإمكانيات العسكرية الإسرائيلية كافية لإيقاف "حماس"
Lebanon 24
10-10-2023
|
07:02
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في إطار ردها على عملية " طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس، وسّعت إسرائيل ضرباتها الجوية خلال عمليتها "السيوف الحديدية"، وذلك لأول مرة منذ 15 عاما من ناحية الطلعات الجوية واستهداف البنى التحتية في القطاع.
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ويقول الخبير العسكري فرانز ستيفان غادي، بالمعهد الدولي الأميركي للدراسات العسكرية، إن الإمكانيات الإسرائيلية العسكرية المهولة لم تكن كافية لإيقاف الفلسطينين، وأن "فرقة عسكرية على هيئة قوات متفرقة مترجلة تمكنوا من تحقيق مفاجأة تكتيكية كاملة في منطقة جغرافية صغيرة ضد قوة تمتلك أحد أهم المنظومات الاستطلاعية في العالم".
ويضيف أن عملية "طوفان الأقصى" أظهرت أن امتلاك إسرائيل لوسائل الاستطلاع والذخائر الموجهة لا يمكن أن يكون بديلا عن التمسك المادي بالأرض، في إشارة إلى انسحاب الجنود الإسرائيليين وهروبهم بدلا من الدفاع عن مواقعهم، اعتادت القوات البرية الإسرائيلية على القيام بالمهمات في تغطية كاملة من سلاح الجو الخاص بها لكن هذه المرة بدأت مقاتلات "أباتشي" و "كوبرا" عمليتها العسكرية بعد 4 ساعات بعد وجود مقاومة نيرانية من الرشاشات الأرضية وصواريخ محمولة على الكتف.
ويتابع: "لم يتمكن الطيران المقاتل التكتيكي من طراز "إف 16-باراك" من قاعدة "رامات دافيد" في شمال إسرائيل من الدخول في المعركة حتى منتصف يوم السبت".
ويعتبر ان "كان هناك فجوة زمنية بين المجهود الجوي وعمليات عناصر حماس على الأرض مما يثير التساؤلات حول أسباب عجز المطارات في وسط وجنوب إسرائيل عن إطلاق المقاتلات رغم التدريبات الدورية لسلاح الجو الإسرائيلي على تنفيذ تلك المخططات. تم سحب المقاتلات الإسرائيلية من قاعدة "عوفيدا" في صحراء النقب التي تتضمن المركز التدريبي الرئيسي لسلاح الجو الإسرائيلي بدون داع أو سبب مفهوم".
ويشير الى ان "إسرائيل مكبلة في استخدام كامل قواتها العسكرية بسبب الرهائن وما حدث كارثة أمنية وعسكرية لأجهزتها الأمنية"، مضيفاً: "تل أبيب تحاول تعويض اهتزاز صورتها عبر الضربات الجوية المستمرة والمتتالية مستغلة عدم امتلاك وسائل حماس دفاع جوي لكن ذلك لن يجدي".
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