"طوفان الأقصى" في يومه الرابع.. غزة تكمل مباغتة اسرائيل بالعمق والاخيرة تنتقل الى "حكومة الطوارئ"

في اليوم الرابع من عملية "طوفان الأقصى"، كثفت إسرائيل غاراتها على غزة، ووسعت رقعة الإستهدافات، بينما يستكمل المقاومون في غزة بمباغتة اسرائيل، التي اجتمعت على الاتفاق على تشكيل حكومة طوارئ.

وقال حزب الليكود، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن قادة أحزاب الائتلاف الحاكم كافة وافقوا على تشكيل حكومة طوارئ، في خضم الحرب المندلعة مع حركة حماس لليوم الرابع على التوالي.

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وبعد اجتماع تم في تل بيب وشارك فيه نتنياهو، أصدر حزب الليكود بيانا أكد فيه موافقة أعضاء الائتلاف على تشكيل الحكومة الجديدة في ظل الحرب.



وجاء في البيان: "كل قادة الائتلاف، بلا استثناء، يدعمون تشكيل حكومة طوارئ ووحدة وطنية، وكلفت رئيس الوزراء نتنياهو بالعمل على تأليفها".

جاء هذا التطور بعد ساعات من إعلان بن غفير، معارضته تشكيل حكومة طوارئ، وهو ما يعني أن الأخير تخلى عن موقفه.



ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن بن غفير قوله في وقت سابق "لم يُظهر قائدا الجيش الإسرائيلي السابقان بيني غانتس وغادي آيزنكوت قدرات مناسبة يمكن الاعتماد عليها خلال هذا الصراع، فلهما دور في هذه الإخفاقات".

وكان نتنياهو أعلن دعوته المعارضة، الاثنين، لتشكيل حكومة طوارئ في ظل الحرب الحالية، من دون فرض شروط مسبقة، كما حدث في الحكومة التي تشكلت إبان حرب عام 1967.



لكن زعيم المعارضة يائير لابيد يقول إنه لن ينضم إلى حكومة تضم بن غفير وسموتريش.

ميدانيا

ميدانيا، يستمر القصف الإسرائيلي على مناطق في غزة منذ الصباح الباكر، فيما أظهرت صور انتشار الدبابات الإسرائيلية في 20 موقعا على الأقل قرب غزة.



واستدعى الجيش الإسرائيلي عددا غير مسبوق من جنود الاحتياط قوامه 300 ألف جندي وفرض حصاراً على قطاع غزة، مما أثار مخاوف من أنه يعتزم شن هجوم بري ردا على هجوم حماس الأكثر جرأة ودموية منذ عقود.



وفيما ناشد الهلال الأحمر الفلسطيني المجتمع الدولي لحماية المدنيين والطواقم الطبية في غزة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد قتلى الهجمات الإسرائيلية إلى 788 بينهم 770 في قطاع غزة.

وتحدثت القناة 12 الإسرائيلية عن قصف صاروخي جديد من غزة على عسقلان ومحيطها، أعلنت داخلية غزة: عن قيام طائرات إسرائيلية بقصف بوابة معبر رفح مجددا.

تحذير "القسام"

وفي وقت لاحق، أعلنت حماس عن استهداف مطار بن غوريون بعدد من الصواريخ.

وجه الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس، أبو عبيدة، إنذارا للمستوطنين في مدينة عسقلان بالخروج منها.



وقال أبو عبيدة عبر صفحته على "تلغرام": "ردا على جريمة تهجير العدو لأهلنا وإجبارهم على النزوح من منازلهم في عدة مناطق من قطاع غزة فإننا نمهل سكان مدينة عسقلان المحتلة لمغادرتها قبل الساعة الخامسة من مساء اليوم".



وأضاف: "وقد أعذر من أنذر".

وصعدت حماس من وتيرة الصراع، وتعهدت بقتل الأسرى الإسرائيليين في حال استهدفت الهجمات الإسرائيلية المدنيين دون سابق إنذار. وقالت إسرائيل إن حماس وجماعات مسلحة أخرى في غزة تحتجز أكثر من 150 جنديا ومدنيا اختطفوا من داخل إسرائيل بعد أن فاجأ الهجوم جيشها وأجهزتها الاستخباراتية التي لطالما تفاخرت بقدراتها.



وأفاد المركز الفلسطيني للإعلام بوجود غارات إسرائيلية جديدة وعنيفة على غزة، صباح الثلاثاء، وذكر أن زوارق بحرية إسرائيلية جددت أيضا قصفها على ساحل مدينة غزة، فيما رصد نزوح مستمر للسكان من منازلهم.

استشهاد صحافيين

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد 3 صحافيين في قصف إسرائيلي على مبنى سكني غرب غزة. وكان التلفزيون الفلسطيني قد ذكر في وقت سابق أن غارة إسرائيلية استهدفت برج حجي الذي قال إنه يضم عدداً من المكاتب الإعلامية، وأن عددا من الأشخاص أصيبوا جراء الغارة.

الى ذلك، صرح المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق ياشاريفيتش بأن المنظمة تحث على فتح ممر إنساني لتوصيل "الإمدادات الحيوية" إلى قطاع غزة.



وقال ياشاريفيتش في مؤتمر صحفي في جنيف، اليوم الثلاثاء: "تدعو منظمة الصحة العالمية لوقف العنف. نحتاج إلى ممر إنساني لتوفير الناس بالإمدادات الهامة الحيوية. وتعمل المنظمة بالتعاون مع شركائها على حل هذه المشكلة".



وأضاف أن المنظمة ستخصص مليون دولار لشراء إمدادات طبية تكفي لعلاج ما يصل إلى 500 مريض.

معبر رفح

اثر ذلك، أعلنت مصر الغلاق معبر رفح إلى أجل غير مسمى، وقبل ذلك قالت ثلاثة مصادر أمنية مصرية لـ"العربية" وشاهد إن قصفا وقع بالقرب من معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة وسيناء، اليوم الثلاثاء.



وذكرت المصادر الأمنية أن الضربة تأتي في ظل قصف إسرائيلي لقطاع غزة، كما تأتي في أعقاب حادث مماثل وقع أمس الاثنين وأدى إلى تعطيل العمليات جزئيا على الحدود. وكان المعبر يعمل بشكل طبيعي في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء.

وأصيب موظفان فلسطينيان في معبر رفح بجروح، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، لمحيط المعبر فيما أفاد شهود عيان لـAWP أن القصف الإسرائيلي للجانب الفلسطيني من معبر رفح أدى لانهيار جزئي لبوابة المعبر.

هنية

من جهته، شدد رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، على أن المعركة الحالية "فلسطينية القرار والتنفيذ".



وقال هنية في بيان صحافي نشرته الحركة على تليغرام : معركة "طوفان الأقصى" هي معركة فلسطينية القرار والتنفيذ وهذا لا يقلل من قناعتنا بوجوب المشاركة والدخول في هذه المعركة من كل أبناء أمتنا وفي مقدمتها قوى المقاومة.

وحول ملف الأسرى الإسرائيلين قال هنية إنه لن يفتح قبل نهاية المعركة، لافتاً إلى أنه أبلغ كل الجهات التي تواصلت معهم بشأن الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة أن "هذا الملف لن يُفتح قبل نهاية المعركة، ولن يكون إلا بثمن تقبله المقاومة".



وأضاف: "واجب الأمة وقوى المقاومة المشاركة في معركة "طوفان الأقصى" التي انطلقت للرد على جرائم الاحتلال في المسجد الأقصى والقدس والضفة والحصار على غزة.



وأشار البيان إلى أن ما وصفه بأنه "الدمار والوحشية" اللذان تمارسهما إسرائيل في قطاع غزة يعكسان "النتائج المدوية التي أحدثتها ضربات القسام وفصائل المقاومة منذ بدأت معركة طوفان الأقصى".



وتابع "كل ما يقوم به العدو لن يمسح عار الهزيمة التي نزلت به، وسوف يدفع العدو ثمنا باهظا على جرائمه وإرهابه".