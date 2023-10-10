أعلنت حركة "حماس" عن استهداف مطار بن غوريون بعدد من الصواريخ، فيما نفى المتحدث باسم مطار بن غوريون استهداف المطار بأي صواريخ وقال إن العمليات مستمرة بالمطار.

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من جهته، وجه الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس، أبو عبيدة، إنذارا للمستوطنين في مدينة عسقلان بالخروج منها.وقال أبو عبيدة عبر صفحته على "تلغرام": "ردا على جريمة تهجير العدو لأهلنا وإجبارهم على النزوح من منازلهم في عدة مناطق من قطاع غزة فإننا نمهل سكان مدينة عسقلان المحتلة لمغادرتها قبل الساعة الخامسة من مساء اليوم".وأضاف: "وقد أعذر من أنذر".