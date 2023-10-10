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عربي-دولي
حماس تضرب مطار بن غوريون بعدد من الصواريخ.. وتحذير لـ"عسقلان": أمامكم حتى الخامسة مساء للمغادرة
Lebanon 24
10-10-2023
|
08:42
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أعلنت حركة "حماس" عن استهداف مطار بن غوريون بعدد من الصواريخ، فيما نفى المتحدث باسم مطار بن غوريون استهداف المطار بأي صواريخ وقال إن العمليات مستمرة بالمطار.
من جهته، وجه الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس، أبو عبيدة، إنذارا للمستوطنين في مدينة عسقلان بالخروج منها.
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وقال أبو عبيدة عبر صفحته على "تلغرام": "ردا على جريمة تهجير العدو لأهلنا وإجبارهم على النزوح من منازلهم في عدة مناطق من قطاع غزة فإننا نمهل سكان مدينة عسقلان المحتلة لمغادرتها قبل الساعة الخامسة من مساء اليوم".
وأضاف: "وقد أعذر من أنذر".
المصدر: وكالات
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