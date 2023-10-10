بوتين: إقامة دولة فلسطينية هي أمر "ضروري"

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اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الثلاثاء، أن الحرب المندلعة منذ أربعة أيام بين الجيش الإسرائيلي وحركة "حماس" تعد فشلا للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، مشيرا الى ان "إقامة دولة فلسطينية هي أمر "ضروري".ونقلت "تاس" عن الرئيس الروسي قوله إن الولايات المتحدة التي "حاولت احتكار تسوية الصراع العربي الإسرائيلي لم تأخذ في الاعتبار المصالح الأساسية للشعب الفلسطيني".وأضاف: "أعني أولا وقبل كل شيء ضرورة تنفيذ قرار ات مجلس الأمن الدولي"، ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.وأكد حل القضية الفلسطينية يتم عبر إقامة دولة ذات سيادة.